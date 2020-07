Com amigos assim: Planos de Özil revelados ao mundo

A vida tem destas coisas. Quando achamos que estamos rodeados por pessoas de confiança, lá acabamos por ser 'tramados'. Foi o que aconteceu com o internacional alemão Mesut Özil, cujos planos futuros foram revelados por amigos à imprensa britânica.

De acordo com o que é escrito nos 'media' ingleses, o jogador do Arsenal prepara-se para cumprir o ano que lhe resta no contrato com os 'gunners', para depois se mudar de armas e bagagens para os Estados Unidos ou a Turquia a custo zero.

Recorde-se que o jogador não tem sido escolha por parte do treinador Mikel Arteta e parece ter perdido todas as possibilidades de voltar a ser opção no clube de Londres. Esperava-se que fosse transferido na próxima janela de transferências, com o nome do Fenerbahce a surgir com insistência, mas com esta informação de que quererá forçar a saída 'à borla', o caso irá certamente tornar-se numa novela à moda inglesa.