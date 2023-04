Comentário de Cancelo em publicação de Bruno Fernandes leva adeptos do Man. United a lembrar 'caso Tévez'

Bruno Fernandes, uma das figuras da vitória (2-0) do Manchester United sobre o Nottingham Forest no último domingo, recorreu às redes sociais, momentos após o final da partida no City Ground, para comentar o triunfo importante da equipa no terreno do adversário.

"Na estrada [fora de Old Trafford] mas sempre focados no nosso objetivo. Grande desempenho da equipa esta tarde e obrigado aos nossos adeptos que estiveram a apoiar", escreveu o médio internacional português do Manchester United, no Instagram, uma publicação que foi comentada pelo compatriota João Cancelo. "Meu miúdo joga muito", escreveu o lateral do Manchester City, que está emprestado ao Bayern Munique até ao final da temporada.

O comentário do defesa motivou uma onda de comentários de adeptos do Manchester United, afirmando que João Cancelo estaria interessado a mudar-se para Old Trafford, uma transferência que faria lembrar Carlos Tévez. O antigo avançado argentino que em 2009/10 'trocou' o Manchester United pelo Manchester City - apesar de apenas ter jogado com a camisola dos red devils por empréstimo do West Ham.

"Ele quer vir para Old Trafford, lol", escreveu um adepto do Manchester United. "Cancelo será o nosso lateral direito na próxima época", acrescentou outro. "Podemos repetir com Cancelo o que Tévez fez", também é outro dos comentários que se pode ler na publicação de Bruno Fernandes.