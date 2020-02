Como a defesa do Manchester City pode meter o Liverpool ao barulho

O Manchester City não quer deixar pontas soltas e vai fazer de tudo para reverter a decisão da UEFA, que suspendeu o clube inglês das competições europeias durante dois anos, devido ao incumprimento das regras do Fair Play Financeiro. E, segundo o jornal 'Mirror', o Liverpool pode ser 'arrastado' para este imbróglio.





Os citizens, quepara fazer a defesa do clube junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), vão alegar que a informação alegadamente fornecida pelo 'hacker' português Rui Pinto foi descontextualizada, além de ter sido obtida de forma ilegal.Mas segundo o 'Mirror' o City quer também levar ao TAS o 'Spygate', um caso ocorrido em 2013 quando vários trabalhadores do Liverpool, que já teriam estado ao serviço dos citizens, teriam acedido à rede de scouting de jogadores da equipa de Manchester. Os clubes terão, entretanto, chegado a um acordo - sem a intervenção da federação - em que os reds terão pago 1 milhão de euros de indemnização.