Revelados emails do empresário com Sala: o bluff que não fica bem nesta história

O diário francês 'L'Équipe' divulgou o primeiro contacto do empresário Willie McKay com Emiliano Sala com vista à transferência do jogador do Nantes para o Cardiff. O agente apresentou os seus serviços ao jogador cujo avião no qual posteriormente viajava para Inglaterra viria a desaparecer."Emiliano, chamo-me Willie McKay. Não nos interessamos por coisas pessoais: finanças, férias, babysitting, isso não é o nosso tipo de negócios. Nós fazemos transferências. Mais de 600 até hoje, desde Didier Drogba, Anelka, Payet, Seri, Anguissa. Deixa-nos apresentar-te o que fazemos e como aconteceu esta história do Cardiff. Trabalhamos com clubes em França e com jogadores que desejam jogar em Inglaterra. No que te diz respeito, conversámos com todos os clubes, incluindo Manchester, Chelsea e Liverpool. Pensamos que podes acabar por ir para um destes. Não te vamos impedir de trabalhares com outro agente, mas muitos jogadores estão satisfeitos com a nossa mediação. Não dizemos que somos como um pai para os nossos jogadores, porque se não fores jogador, não se interessam por ti. Por isso é que gostamos de trabalhar com clubes. Sem sentimentos, só negócios", pode ler-se num email enviado ao jogador.Noutra comunicação, McKay explicou os contornos do negócio e afirmou que Sala era muito desejado pelo técnico do Cardiff: "Neil Warnock apaixonou-se por ti. És o típico avançado inglês, como Drogba ou Alan Shearer. Pagam-te 50 mil libras por semana, mais bónus, num contrato de quatro ou cinco anos. E seja quem for que te acompanhe, seja um agente ou a tua mãe, de acordo com as leis inglesas, pode pedir um milhão pela transferência".O empresário admitiu ainda que 'plantou' notícias do interesse de outros clubes para que crescesse a cobiça pelo jogador: "Diz-se que não queres ir para o Cardiff, mas talvez a culpa seja nossa porque dissemos em vários meios de comunicação social que outros clubes como o West Ham e o Everton estavam interessados em ti, para criar mais interesse à tua volta".Em declarações ao 'The Daily Telegraph, Willie McKay negou ter qualquer responsabilidade na escolha do avião que transportaria o jogador, explicando que apenas pediu um voo para levar Sala: "Sobre o voo, contactámos David Henderson, que já nos levou a nós e a muitos dos nossos jogadores por toda a Europa em variadíssimas ocasiões. Não tivemos qualquer envolvimento na escolha do avião ou do piloto, nem éramos donos da aeronave na qual Sala viajou".