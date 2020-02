«Como treinador não podes dizer 'ah e tal, não temos um avançado'»: Mourinho acusado de inventar desculpas

Tim Sherwood, antigo treinador do Tottenham, 'arrasou' José Mourinho e a tática "simplesmente deplorável" que os spurs apresentaram no último fim-de-semana na visita a Stamford Brige, onde perderam com o Chelsea. Tratou-se da terceira derrota do técnico português diante de Frank Lampard, seu antigo pupilo.





"Foi muito mau", começou por considerar Tim Sherwood, em declarações reproduzidas pelo 'Mirror'. "A forma como encararam o jogo foi negativa. Sim, é verdade que Son Heung-min e Harry Kane estão lesionados, como Mourinho faz questão de nos lembrar", considerou o técnico.O português admitiu no final do jogo que, mas Sherwood diz que isso são desculpas. "Tem o [Steven] Bergwijn e o [Lucas] Moura, que está com bom ritmo. Juntos marcaram 15 golos na última época, não é o fim do mundo."Aliás, o ex-técnico dos spurs acusa Mourinho de montar uma equipa excessivamente defensiva e de não querer ganhar o jogo. "É preciso encontrar outra forma. Como treinador não podes dizer 'ah, e tal, não temos um avançado' e atirar a toalha ao chão. Se lhe tivessem perguntado antes do jogo 'aceitas um 0-0?'. Ele teria baixado os braços. Isso não pode acontecer, trata-se de um dérbi de Londres! É preciso mostrar mais do que a intenção de atacar."