Companhia aérea volta a falhar e Manchester City adia novamente viagem para a China

O Manchester City voltou a ver a sua viagem para a China ser adiada por problemas da companhia aérea. Os cityzens já tinham visto a viagem ser alterada de sábado para domingo, mas esta sofreu novo adiamento, desta vez para esta segunda-feira.





Os problemas, alheios ao clube, significam menos dois dias no estágio da equipa de Pep Guardiola naquele país, onde vai defrontar o West Ham num encontro referente às meias-finais do da Premier League Asia Trophy, cujos jogos da final e 3.º e 4.º lugares decorrem no sábado.Haverá assim menos tempo para dispersar o jet lag, mas também os patrocinadores e organizadores da digressão não terão tantas oportunidades para explorar comercialmente a presença do clube inglês naquelas paragens. Depois da China, o Manchester City passará ainda por Hong Kong e Japão.