Conheça Claudio Echeverri, o novo menino-bonito do Manchester City

Enjoy 2 minutes of Manchester City’s new signinf Claudio Echeverri pic.twitter.com/ogDx7UgP6X — ?? (@MC_rodrig0) December 29, 2023

Claudio Echeverri é a mais recente contratação do Manchester City. Os citizens superaram a concorrência de clubes como Real Madrid, Barcelona, Juventus, Inter de Milão e PSG, pagando 25 milhões de euros ao River Plate. O avançado argentino tem apenas 17 anos e anunciou que não iria renovar com a equipa argentina. O anúncio despertou o interesse dos 'tubarões' europeus e foi a equipa de Pep Guardiola que venceu a corrida. Echeverri vai permanecer no River Plate até ao final de 2024, de forma a ter mais minutos.Com o apelido de 'El Diabito', o jogador destacou-se desde muito cedo nas camadas jovens. Nascido em Resistencia, província de Chaco, começou no Deportivo Lujuán, mas não demorou até o River Plate reconhecerem a sua qualidade. Pela seleção da Argentina sub-17, o avançado soma 22 jogos, 13 golos e 5 assistências, com destaque para os três golos frente ao Brasil no Campeonato Sul-Americano Sub-17 de 2023.Já na equipa orientada por Martin Demichelis a sua ascensão foi gerida com paciência. Echeverri atuou apenas seis vezes e fez uma assistência, contudo pela equipa sub-23 conta com quatro golos em quatro jogos. O drible, a inteligência e a tomada de decisão, são as características que saltam à vista da joía argentina.Apesar da contratação, o Manchester City está a ponderar emprestar o jogador ao Girona. A equipa espanhola, que também pretence ao City Group, pode vir a ser a primeira experiência na Europa, a partir do final de 2024.