Conor McGregor anuncia proposta exorbitante pelo Chelsea

I hereby put forward my offer of £1.5bn. https://t.co/cVL3UcnsDp — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 4, 2022

Há mais uma proposta à vista pela compra do Chelsea. O luso-russo Roman Abramovich vai vender o clube que levou a dois títulos europeus e um mundial e são vários os interessados no gigante inglês. O último é lutador de UFC Conor McGregor.O irlandês, de 33 anos, utilizou o Twitter para revelar a proposta exorbitante pelos blues. "Apresento aqui a minha oferta de 1,5 mil milhões de libras [cerca de 1,8 mil milhões de euros]", vincou através do Twitter, em resposta a uma notícia da Sky.Nesse artigo era referido que Abramovich está a pedir o dobro para abrir mão do Chelsea: 3 mil milhões de libras [cerca de 3,6 mil milhões de euros].Já esta sexta-feira, um multimilionário turco garantiu estar "em conversações com os advogados de Abramovich" para a compra dos londrinos.