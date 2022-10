A publicação de Ronaldo um dia depois de ter sido afastado do plantel do Man. United

O dia de hoje foi bastante atípico para Cristiano Ronaldo. Treinou com a equipa Sub-21 do Manchester United e continua no centro de uma tempestade tremenda em Old Trafford.

Para os seus seguidores, deixou uma imagem no Instagram, com a legenda 'Continuamos'. Tudo isto numa fotografia onde surge com umas calças de compressão avaliadas em 1.500 euros.