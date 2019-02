Contrato que Emiliano Sala assinou com o Cardiff pode ser inválido

O 'Daily Telegraph' revela esta quinta-feira que o contrato que Emiliano Sala assinou com o Cardiff pode ter sido inválido, pois não estava de acordo com as regras exigidas pela Premier League. Numa fase em que o clube galês suspendeu o pagamento dos 17 milhões de euros acordados com o Nantes, este dado assume alguma relevância.Segundo aquele jornal, o Cardiff enviou o contrato para a inscrição do jogador, mas o documento foi devolvido pela Liga, com vista a serem corrigidas algumas imprecisões, que não foram, todavia, especificadas.O clube planeia utilizar o facto de não ter inscrito o jogador para argumentar que Emiliano Sala não era um dos seus ativos à data da sua morte, a 21 de janeiro. O Cardiff pediu também ao Nantes provas de que o argentino já estaria formalmente desvinculado no dia do fatídico acidente.O jornal 'Times' dá também conta que o facto de o contrato não ter sido devidamente registado na Premier League pode impedir que a família do avançado receba uma indemnização de 700 mil euros, uma espécie de seguro de vida a quem têm direito todos os jogadores que atuam no principal campeonato inglês.Recorde-se que o jogador ia apresentar-se no seu novo clube quando o avião em que viajava caiu no canal da Mancha.