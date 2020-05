Coronavírus: Brighton já conta com três casos positivos no plantel

O Brighton, 15.º classificado da Premier League, já conta com três casos por infeção de Covid-19. Este domingo, houve um terceiro jogador - não foi revelada a identidade - a testar positivo e agora permanecerá de quarentena. O clube inglês já regressou aos treinos para preparar o regresso da competição e, por isso, o problema poderá alastrar-se.





O presidente do Brighton, Paul Barber, assumiu a preocupação. "Apesar de todas as medidas tomadas nas últimas semanas e de os jogadores terem treinado separados, agora temos o outro caso positivo", lamentou o líder do emblema onde atua Ezequiel Schelotto, ex-jogador dos leões.Recorde-se que a Premier League está suspensa desde 13 de março, mas o plano de regresso está pensado para junho. Paul Barber já manifestou ser contra o recomeço com jogos em campo neutro e em maio prevê-se uma reunião para decidir a questão. Até lá, o Governo inglês irá também pronunciar-se.