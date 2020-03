Coronavírus: Clube da Premier League manda fazer testes a toda a equipa

A imprensa inglesa noticia esta quinta-feira que um clube da Premier League mandou fazer testes a toda a equipa e ao staff depois de três jogadores apresentarem sintomas compatíveis com a infeção causada pelo coronavírus.





O nome do clube em causa não foi revelado, sabe-se apenas que os resultados dos testes devem ser conhecidos amanhã.Um dos jogadores iniciou um período de quarentena no início da semana, os outros dois revelaram sintomas dias depois. O receio de que o vírus se tenha propagado por todo o plantel levou os responsáveis do clube a promoverem a realização dos testes.