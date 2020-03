Coronavírus: Defesa do Portsmouth estava num pub quando soube que deu positivo e saiu a 'correr'

Sean Raggett contou ao jornal inglês 'The Sun' que ficou "horrorizado" quando soube que tinha dado positivo no teste que tinha realizado ao novo coronavírus. O jogador do Portsmouth estava a jantar num pub.





"Eu não queria acreditar que o meu teste tinha dado positivo porque não tinha sintomas. Isto é mesmo assustador", contou o defesa.Foi o fisioterapeuta da equipa, Bobby Bacic, quem lhe telefonou a dar a notícia. O jogador, de 26 anos, apressou-se a sair do local e pede agora às pessoas que estavam no pub que fiquem atentas aos sintomas. "A minha primeira preocupação foi não infetar ninguém, o pub tinha umas 25 pessoas. Por isso saí logo dali."O Portsmouth já tem quatro jogadores infetados e espera pelos resultados de outros 10.