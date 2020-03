Coronavírus: Guardiola faz doação de um milhão de euros

As demonstrações e atos de solidariedade para ajudar no combate ao coronavírus multiplicam-se no mundo do futebol. Esta quarta-feira, Pep Guardiola doou um milhão de euros à Fundação Àngel Soler Daniel, entidade gerida pelo Ordem dos Médicos de Barcelona, para a aquisição de equipamento médico necessário.





A verba é destinada à compra de equipamento de proteção, como máscaras e desinfetante, bem como de ventiladores ou outro material que ajude a tratar os pacientes infetados com covid-19.

Até ao momento, a campanha de doações tinha angariado 33 mil euros. Além da compra de material, o dinheiro destina-se a financiar a produção alternativa – através de impressões 3D – de ventiladores artificiais e material de proteção necessário.