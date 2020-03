Coronavírus: Jogadores do Nottingham Forest testados

Depois de Evangelos Marinakis ter confirmado nas redes sociais estar infetado pelo coronavírus, esta terça-feira, o que obrigou o plantel do Olympiacos a fazer testes de despiste, também o plantel dos ingleses do Nottingham Forest encontra-se sob alerta. Isto porque o empresário grego é o presidente das duas formações e manteve contactos recentes com os respetivos plantéis.





A formação do Championship conta com vários jogadores portugueses no plantel, a saber: Tobias Figueiredo, Yuri Ribeiro, João Carvalho, Alfa Semedo e Tiago Silva, assim como o avançado luso-cabo-verdiano Nuno da Costa, que vão ser submetidos a análises para despistar a possibilidade de terem contraído o Covid-19.