Coronavírus: Liga inglesa suspensa pelo menos até 30 de abril

Os responsáveis pelo futebol inglês decidiram prorrogar a suspensão das competições, pelo menos, até 30 de abril, devido à pandemia da Covid-19, mas têm a intenção de conseguir terminar a temporada 2019/20, anunciou esta quinta-feira a federação inglesa.

"Decidimos que os jogos profissionais em Inglaterra vão ser adiados, pelo menos, até 30 de abril", refere o organismo federativo, em comunicado, depois de uma reunião por videoconferência em que participaram também a Liga inglesa e representantes dos campeonatos masculino e feminino.

Os responsáveis ingleses já tinham suspendido a temporada até 03 de abril, mas agora prorrogaram essa suspensão, de modo a promover o "distanciamento social" defendido pelo governo britânico, com o objetivo de tentar travar a propagação do novo coronavírus.

No documento, a Federação Inglesa de Futebol (FA) voltou a saudar o adiamento do Euro2020 para o verão de 2021, de modo a dar tempo para que os campeonatos nacionais possam terminar assim que seja possível "fazê-lo com segurança".

"A evolução da Covid-19 permanece incerta e queremos garantir a todos que a saúde e o bem-estar dos jogadores, funcionários e adeptos são a nossa prioridade", acrescentou.

As regras da FA determinam que "a temporada não deve terminar depois de 1 de junho", mas esse limite fica agora "indefinido" para a corrente temporada.