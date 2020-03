Coronavírus: Manchester City-Arsenal adiado por causa do presidente do Olympiacos

O jogo Manchester City-Arsenal, da 28.ª jornada da Premier League, que devia ser disputado esta noite, foi adiado.





Segundo revela uma nota publicada pelos citizens esta quarta-feira, os jogadores dos gunners estiveram nos últimos dias em contacto com o presidente do Olympiacos, Evangelos Marinakis, que está infetado com o coronavírus, e as autoridades médicas aconselharam os futebolistas a adotarem medidas preventivas.Não foi revelada ainda uma nova data para a realização da partida.