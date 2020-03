Coronavírus não afeta jornada da Premier League: segue tudo como planeado

A Premier League anunciou esta quinta-feira, em comunicado, que a jornada deste fim de semana será disputada conforme planeado, não havendo qualquer indicação de que algum dos encontros possa até ser disputado à porta fechada. Na sua nota, o campeonato inglês assegura que irá continuar a trabalhar com os clubes e entidades oficais de forma a assumir os planos de contingência necessários caso as circunstâncias mudem.

"Depois da última comunicação do governo, todos os jogos da Premier League deste fim de semana serão realizados conforme previsto. Mesmo tendo aconselhado que todos os eventos desportivos sejam realizados de forma normal, o Primeiro Ministro indicou que o governo está a considerar proibir eventos de massas, nomeadamente desportivos. Estamos a trabalhar de forma conjunta com os clubes, o governo, a FA, a EFL e outras entidades relevantes para garantir que os planos de contingência estão prontos para o caso de a situação mudar", pode ler-se numa nota na qual a Premier League garante que o "bem-estar dos jogadores, equipas técnicas e adeptos é da maior importância".Lembre-se que entre os campeonatos principais da Europa o inglês é o único que se disputa sem qualquer limitação, visto que em Itália, Espanha e Portugal se suspenderam as partidas, ao passo que França e Alemanha disputam os jogos à porta fechada.