Coronavírus: Premier cancela mais jornadas

A Federação Inglesa de Futebol (FA) reuniu-se ontem com os 20 emblemas que competem na Premier League e anunciou que a competição se mantém suspensa até, pelo menos, 30 de abril, devido à pandemia de coronavírus.





"A evolução da propagação da Covid-19 permanece incerta, no entanto queremos garantir a todos que a saúde e o bem-estar dos jogadores, funcionários e adeptos são a nossa prioridade", pode ler-se no comunicado emitido pela FA.Mas, de forma a conciliar esta extensão do prazo da suspensão, os clubes também tiveram de prolongar a data estipulada para o término da competição. Segundo os regulamentos, a prova teria de acabar, o mais tardar, a 1 de junho. Por isso, a decisão recaiu em atrasar o final da temporada por tempo indeterminado."Estamos unidos pelo compromisso de encontrar formas de retomar a presente época e garantir que todos os jogos nacionais e europeus sejam disputados, em condições normais, assim que seja possível e seguro", escreveu a FA na nota publicada. Assim, ainda vai ser preciso aguardar para saber se o Liverpool, que tem 22 pontos de avanço para o Manchester City, vai ser campeão.