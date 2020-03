Coronavírus: Premier League suspensa até 3 de abril

No seguimento do que sucede no resto da Europa, a Premier League e todas as competições de futebol em Inglaterra foram esta sexta-feira suspensas, até ao próximo dia 3 de abril.





O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, e o extremo do Chelsea, Callum Hudson-Odoi, contraíram o vírus, o que já tinha forçado situações de quarentena, bem como o adiamento de algumas partidas.Os representantes dos quatro principais campeonatos do país estiveram esta manhã reunidos e consideraram que a melhor medida perante o cenário de pandemia seria mesmo a suspensão das competições.