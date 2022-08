Corte no ordenado deixou Cristiano Ronaldo "chateado", avançam os ingleses

O falhanço na qualificação para a Liga dos Campeões desta época fez estragos a nível desportivo mas também a nível financeiro. O jornal 'The Sunday Times' noticia que uma das consequências foi a redução de ordenado de alguns jogadores do Manchester United, entre os quais o mais bem pago: Cristiano Ronaldo.O melhor marcador do futebol de todos os tempos passou a auferir menos 25 por cento do que auferia há dois meses, quando findou a última temporada em Inglaterra, facto que terá deixado o português "chateado".Feitas as contas, o avançado, de 37 anos, embolsava 480 mil libras por semana (cerca de 566 mil euros), passando agora a ganhar 360 mil libras (424 mil euros). Por mês, são agora 1,7 milhões de euros que Ronaldo leva para casa, ao contrário dos 2,3 milhões de euros que auferia na primeira temporada pelo United.Em 2021/22, Ronaldo apontou 24 golos em 38 jogos oficiais, facto que o deixou insatisfeito com o corte, tendo em conta a relevância que teve para a equipa então treinada por Ralf Ragnick e Solskjaer.