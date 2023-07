Coventry já apresentou o substituto de Gyökeres

O Coventry oficializou a contratação de Ellis Simms, avançado que vem substituir Gyökeres - vai reforçar o Sporting , depois de o negócio ter ficado fechado esta sexta-feira. O inglês, de 22 anos, vem do Everton e assinou por quatro temporadas pelos sky blues. Não foi revelado o valor da transferência."É um atacante poderoso, que tem também um bom ritmo e capacidade finalizadora. É uma contratação-chave para nós. Trata-se de um jovem que está desejoso de continuar a sua evolução e de causar boa impressão aqui no Coventry. Estamos ansiosos por trabalhar com ele", disse o treinador Mark Robins aos meios do emblema britânico.