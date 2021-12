Covid-19 adia jogos de Liverpool e Wolverhampton do Boxing Day

O Liverpool-Leeds e o Wolverhampton-Watford foram adiados devido a casos de covid-19, anunciou esta quinta-feira a Premier League.Os dois jogos estavam marcados para o Boxing Day, no próximo dia 26."A direção [da Premier League] concluiu que o Leeds não conseguiria preencher os requisitos para ir a jogo este fim-de-semana devido ao número de jogadores com Covid-19, lesões e doença. O centro de treinos do clbe foi encerrado depois de consultadas as autoridades de saúde. O Watford continua a ter um número insuficiente de jogadores para ir a jogo", pode ler-se.O encontro de Anfield estava marcado para as 12H30 do Boxing Day, mas a equipa de Diogo Jota não irá assim a jogo. A partida da formação orientada por Bruno Lage frente ao Watford estava igualmente agendada para a mesma hora.