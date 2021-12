Covid-19 obriga a adiamento do Arsenal-Wolverhampton

Não está fácil este final de 2021 na Premier League. Sucedem-se os adiamentos de jogos e o mais recente envolve o Wolverhampton de Bruno Lage, que viu a sua visita ao reduto do Arsenal, marcada para terça-feira, ser adiada por não ter jogadores suficientes para a partida em Londres.De acordo com a nota oficial, "uma combinação de testes Covid-19 positivos e lesões levou o Wolverhampton a pedir o adiamento do jogo, algo que foi aceite com antecedência, de forma a dar aos adeptos um aviso atempado". Este é já o segundo adiamento de jogos do Wolves, depois de também ter sido 'movido' o encontro deste domingo, diante do Watford.Recorde-se que com base nas novas regras anunciadas pela Premier League um jogo poderá ser adiado caso uma das equipas não tenha pelo menos 13 jogadores de campo e 1 guarda-redes disponíveis devido a questões relacionadas com Covid-19 e lesões.