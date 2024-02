Craque da Premier League em reabilitação por dependência de 'gás do riso': «É pouco provável que seja o último»

O ‘The Sun’ avança esta segunda-feira que um craque da Premier League se tornou no primeiro jogador de futebol a fazer reabilitação por dependência de gás nitroso, também conhecido como gás hilariante ou do riso. O consumo desta substância, que provoca risos e gargalhadas, é ilegal desde novembro.De acordo as informações reveladas por uma fonte ao jornal inglês, a família do jogador, cuja identidade não foi revelada, pediu ajuda ao clube e o atleta encontra-se agora a fazer reabilitação num centro médico."Basicamente está a ser desintoxicado da mesma forma que seria se estivesse viciado em álcool ou em qualquer outra droga. É o primeiro jogador da Premier League a ser tratado por dependência do gás nitroso, mas, dada a frequência de utilização entre os jogadores, é pouco provável que seja o último", revelou.E acrescentou, deixando o alerta: "Uma estrela da Premier League festejou recentemente o seu aniversário e gastou quase 11 mil libras em latas. Está a acontecer em todos os clubes e alguns dos que consomem são jogadores muito conhecidos. Não sei se algum deles sabe que agora é uma droga da Classe C. Nenhum futebolista sonharia em ter canábis em casa, mas muitos têm uma reserva de balões para eles e para os amigos. Parece que não fazem ideia do quão perigoso pode ser o consumo".