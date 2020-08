Capitão do Manchester United detido nas férias

Harry Maguire, defesa e capitão do Manchester United, foi preso em Mykonos, na Grécia, depois de se ver envolvido numa confusão com outros turistas ingleses à porta de um bar.





Segundo o jornal 'The Sun', testemunhas contam ter visto o internacional inglês ser algemado, depois de resistir à detenção e alegadamente atacar um polícia. Os outros turistas envolvidos na situação foram igualmente detidos.O Manchester United já emitiu um comunicado. "O clube tem conhecimento de um alegado incidente a envolver Harry Maguire em Mykonos ontem à noite. Já estabelecemos contacto com o jogador, que está a cooperar com as autoridades gregas. A partir de agora não vamos fazer mais comentários", explicam os red devils.