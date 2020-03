Craques do Tottenham, Manchester City e Leicester ignoram quarentena: a 'tentação' dos bares

Com a Premier League suspensa devido ao coronavírus e um estado geral de quarentena imposto pelo governo inglês para evitar a propagação da pandemia no país, os clubes cancelaram as normais sessões de trabalho e colocaram os jogadores em casa, mas há ainda quem tente fintar as regras e com isso colocar em perigo não só a sua saúde mas também a dos outros.





Foram os caso de Dele Alli (Tottenham), Kyle Walker e Riyad Mahrez (ambos do Manchester City) e James Maddison e Ben Chilwell (dupla do Leicester), craques do principal campeonato inglês que, segundo o 'The Sun', marcaram presença em vários bares da cidade de Londres no último fim-de-semana.Segundo o jornal britânico, o caso do jogador do Tottenham foi mesmo o mais flagrante, já que num desses dias Dele Alli esteve num bar até depois das 3h30 na companhia da namorada e de um grupo de amigos e não se poupou a beber vários cocktails.O comportamento do internacional inglês foi muito criticado pelos adeptos e pela imprensa e agora os o clube de José Mourinho está a espiar os passos do jogador, prevendo-se que o médio possa ser alvo de um castigo pelo clube londrino.