Crespo treinou Enzo e está rendido: «Ele é o Makélélé mais o Lampard juntos»

Antes de se emancipar no River Plate, Enzo Fernández passou pelo Defensa y Justicia, onde passou por empréstimo, em 2020 e 2021. No clube coincidiu com Hernán Crespo, antigo avançado do Chelsea, que aplaude a opção feita pelo antigo clube que desembolsou 121 milhões de euros para o contratar ao Benfica.'Ele é o [Claude] Makélélé mais [Frank] Lampard juntos. Se precisarem dele na posição de Makélélé, ele pode jogar muito bem. Ele também pode sentir o cheiro da baliza, tem bom remate de fora da área. Se precisarem dele atrás do avançado, como faziam Lampard ou Essien, ele também o pode fazer", começou por explicar ao 'Daily Mail'.Crespo, de 47 anos, acredita que o campeão do Mundo pela Argentina pode ficar história do futebol mundial."Como treinador, ter um jogador que pode jogar em várias posições é muito importante no futebol de hoje. Ele pode fazer tudo como médio. Pode ser um dos melhores médios da história", frisou o antigo dianteiro, que hoje treina o Al-Duhail (Qatar), garantindo que a ascensão de Enzo não o surpreendeu."Nada do que ele alcançou realmente me surpreendeu. A única coisa é a rapidez com o que fez. Não é normal encontrar um jogador que pode mudar do Defensa y Justicia para o River Plate e adaptar-se rapidamente. Do River Plate ao Benfica, jogar a Liga dos Campeões, na Europa, com esta facilidade. Se chamado à seleção, ser titular, marcar golos e jogar muito bem. Não é normal ser reforço do Chelsea depois do Mundial. Este homem é especial e pode tornar-se num grande jogador, mas todos devem ajudá-lo a adaptar-se rapidamente. Não se esqueçam que ele é um jovem. Não é fácil", frisou o ex-internacional pela alviceleste.