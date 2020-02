Crise no City: Adeptos já se despedem de Guardiola nas redes sociais

Logo que o castigo aplicado pela UEFA ao Manchester City foi conhecido, os adeptos ingleses inundaram as redes sociais para comentar o assunto. No topo das discussões está a situação do treinador espanhol Pep Guardiola.

Poucos dias depois de um rumor indicar que o treinador dos citizens poderia abraçar o projeto Juventus na próxima temporada, a sanção do organismo máximo do futebol europeu veio dar ainda mais força à tese de saída do técnico.

Roses are red,

Manchester is blue,

Champions League gone,

Soon Pep will be too https://t.co/TmmZ7BmpFF — Jordan (@MyGuyRudi) February 14, 2020

De resto, as expressões ‘Pep de saída’ e ‘É o fim de Pep’ tornaram-se ‘trends’ no Twitter, com milhares de publicações a darem conta de que este castigo foi a estocada final nas aspirações do emblema inglês em manter o espanhol no comando técnico da formação.