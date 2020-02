Crise no City: Paris SG também está na mira da UEFA

A UEFA castigou o Manchester City, que vai ficar dois anos fora das competições europeias, mas não é só em Inglaterra que os alarmes soaram. Isto porque o Paris SG também está a ser investigado pelo organismo máximo do futebol mundial, precisamente pelos mesmos motivos do que os citizens e, por isso, nos gabinetes do emblema do Parque dos Príncipes vivem-se certamente momentos de alguma ansiedade.

Os franceses, ao lado de Manchester City e Chelsea, são os emblemas europeus mais escrutinados pela UEFA no que diz respeito ao cumprimento das normas de Fair Play Financeiro, tendo os parisienses a particularidade de também serem financiados por capital árabe.