Crise no meio-campo ainda pode fazer o Arsenal contratar um português

O mercado de transferências fechou nos principais campeonatos europeus mas o Arsenal ainda equaciona contratar mais um jogador... e português. O portal 'Football London' garante que Xeka, que findou contrato com o Lille, estás nas cogitações da direção dos gunners perante as últimas lesões no plantel.Mohamed Elneny lesionou-se e está de fora "durante meses" enquanto que Thomas Partey "voltará num par de semanas", segundo Mike Arteta, mas obrigarão o Arsenal a alinhar com jogadores que não seriam as primeiras escolhas para a posição.No último jogo, a escolha recaiu no jovem Sambi Lokonga, que mostrou apetência para o lugar na vitória ante o Aston Villa, ainda que falte agora uma alternativa. Por isso, o médio português, de 27 anos, surge como opção viável após seis temporadas de ligação ao Lille.Segundo a mesma fonte, Xeka encaixaria no sistema de Arteta até porque pode jogar nas posições seis e oito. Estando sem contrato, pode assinar e ser reforço no imediato, sem ser preciso esperar pela janela de janeiro.Os londrinos apresentaram propostas oficiais por Danilo (Palmeiras) e Douglas Luiz (Aston Villa) mas acabaram rejeitadas pelos respetivos clubes.