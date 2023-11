Crise United nas redes: Do "adeus careca" ao "Sancho deve estar a rir no balneário dos juniores"

Mais um prego no caixão do Manchester United. A derrota às mãos do Newcastle na 1ª ronda da Taça da Liga inglesa deixou os adeptos à beira de um ataque de nervos e as redes sociais, especialmente o 'X', foram o campo de batalha para uma guerra que tem como vilão... Erik ten Hag.

E se esquecermos os mais insultos mais diretos e ofensivos - "Mandem esse careca embora, senão vou lá eu tratar do assunto" - houve até espaço para recordações que estão relacionadas com o nosso país. Mais precisamente com José Mourinho que, bem feitas as contas, fez muito mais (com muito menos) ao serviço do emblema de Old Trafford.

Erik Ten Hag at Man United:



Man United 0-3 Man City

Man United 0-5 Liverpool.

Liverpool 7-0 Man United.

Liverpool 4-0 Man United.

Man City 6-3 Man United.

Man United 1-6 Spurs.

Brighton 4-0 Man United.

Brentford 4-0 Man United.

Man United 0-3 Newcastle.



Warra Era it has been pic.twitter.com/8NTuoeSFbJ — Mjay (@Wildszn) November 1, 2023

"O José Mourinho fez muito mais e com muito menos qualidade no plantel. O Ten Hag não tem identidade, só gasta dinheiro à toa e o estilo de jogo da equipa é péssimo", registou um internauta.

Rough times pic.twitter.com/HLQ2WBsZQM — ESPN FC (@ESPNFC) November 1, 2023

"O Jadon Sancho deve estar a rir-se à gargalhada no balneário dos júniores", foi outro dos ataques, neste caso mais bem-dispostos, ao treinador holandês.

"Onana, Antony, aquele rapaz baixinho que joga a central [Lisandro Martínez] e muitos outros reforços com o selo de qualidade do senhor holandês... Perfeito!", registou um outro.

A verdade é que Manchester United saiu vergado a uma humilhante derrota frente aos magpies e a crise está mais do que instalada.