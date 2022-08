A new report from Ofcom shows Cristiano Ronaldo and Harry Maguire as the most abused Premier League players on Twitter #mulive [bbc] pic.twitter.com/HKSedz9FSc — utdreport (@utdreport) August 2, 2022

Cristiano Ronaldo é o jogador mais insultado da Premier League. A conclusão é extraída de um estudo da Ofcom com base em comentários feitos a partir do Twitter entre 13 de agosto de 2021 e 24 de janeiro de 2022.Foram objeto de análise mais de 2,3 milhões de tweets e o jogador português do Manchester United é aquele que mais reações negativas colheu: 12,520. Existiram dois picos de 'escárnio' segundo o Instituto Alan Turing: o primeiro, com a chegada do luso a Old Trafford; o segundo diz respeito ao pedido de desculpas de Maguire após a derrota com o rival Manchester City.O central internacional inglês é mesmo o segundo mais visado pelos internautas furiosos, registando-se 8,954 ocorrências negativas. O português Bruno Fernandes situa-se no quarto lugar neste ranking particular, com 2,464 tweets ofensivos.De um universo de 2,3 milhões de tweets, quase 60 mil foram de caráter abusivo. O mesmo é dizer que 2,6 por cento dos mesmos foram discriminatórios de alguma forma.