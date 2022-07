Cristiano Ronaldo falha digressão de pré-época do Manchester United

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O craque luso que sabe que em Old Trafford vai falhar a presença na Liga dos Campeões 2022/23 estará descontente com a política de transferências. Nos derradeiros dias, CR7 tem sido apontado a vários clubes de nomeada como Chelsea, Bayern Munique (já negou o interesse no jogador), Barcelona, Nápoles ou Roma.

O braço-de-ferro continua no Manchester United. A Sky Sports avança que Cristiano Ronaldo não vai integrar a digressão de pré-temporada dos red devils e, assim, não viajará para a Tailândia e Austrália com a restante comitiva.