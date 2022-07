Cristiano Ronaldo: «Feliz por estar de volta»

Happy to be back pic.twitter.com/Fp6dpBTXcb — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 31, 2022

"Feliz por estar de volta". Foi desta forma que Cristiano Ronaldo resumiu a estreia na pré-temporada do Manchester United. O jogador português foi titular na partida ante o Rayo Vallecano , em Old Trafford, cumprindo os primeiros 45 minutos do encontros de caráter particular.CR7 não havia alinhado em qualquer jogo anterior na pré-época 2022/23 já que falhou as primeiras três semanas de treinos dos red devils, ficando ausente consequentemente da digressão do United pela Ásia e Oceânia.O futebolista, de 37 anos, foi ainda visto a sair do estádio durante o decorrer do encontro, para surpresa de vários adeptos do Manchester United, clube com o qual tem mais um ano de vínculo válido.