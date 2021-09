«Cristiano Ronaldo mais importante do que Lukaku esta época? Não acredito nisso»

Stan Collymore, ex-avançado inglês que representou clubes como o Liverpool e o Nottingham Forest, destacou Romelu Lukaku como o jogador a ter em conta na presente época da Premier League, atirando Cristiano Ronaldo para segundo plano. "Espero que várias pessoas me venham dizer que Cristiano Ronaldo vai ser mais importante que Lukaku esta época. Não acredito nisso", garantiu, num artigo de opinião publicado no 'Mirror'.





"Não consigo ver outro jogador na Premier League que seja mais importante para a sua equipa do que Lukaku. Ainda assim não tinha a certeza, apesar de tudo o que fez em Itália, se seria melhor jogador do que aquele que saiu do Manchester United há uns anos [n.d.r: referindo-se à breve passagem de duas temporadas do belga pelos red devils, entre 2017 e 2019]. É muito cedo para dizer se estava certo ou errado, porque são precisos pelo menos 20 a 25 jogos para se tirar conclusões", disse, antes de explicar a diferença entre os blues e os red devils."Espero que alguns adeptos do Manchester United apontem o regresso de Ronaldo a Old Trafford, e que digam que ele vai ser mais importante do que Lukaku. Mas não acredito nisso. [Manchester] United tem Cavani, Martial, Rashford, Sancho, Greenwood e Bruno Fernandes para fazer golos caso aconteça algo a Ronaldo. Lukaku está no auge, e deve carregar o peso da equipa aos ombros, sendo o jogador que faz a diferença quando outros estão a ter dificuldades, como fazia Drogba".Collymore lembrou ainda a importância de Van Dijk para o Liverpool, mas optou por manter a sua opinião. "Sem dúvida que os adeptos do Liverpool podem também apontar o regresso de Van Dijk e a sua importância para o clube, mas ainda acho que eles têm mais soluções para o holandês do que o Chelsea tem para Lukaku", terminou.