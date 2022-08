Cristiano Ronaldo: «Três importantes pontos»

Cristiano Ronaldo começou no banco na partida com o Southampton que Bruno Fernandes ajudou a resolver, apontando o único golo (0-1). O capitão da Seleção Nacional usou as redes sociais para enaltecer a relevância do triunfo."Três importantes pontos", escreveu CR7 sobre aquela que foi a segunda vitória consecutiva da temporada após um mau começo de Premier League e um triunfo ante o rival Liverpool.Ronaldo entrou já na segunda parte e fez os últimos 21 minutos do jogo com os saints.