Cristiano Ronaldo visto a sair do estádio antes do fim do jogo com o Rayo Vallecano

O braço de ferro parece continuar entre Cristiano Ronaldo e o Manchester United apesar da estreia do português na pré-temporada dos red devils. Circulam nas redes sociais várias fotos que relatam a saída do camisola 7 da formação inglesa com o jogo ante o Rayo Vallecano ainda a decorrer, para espanto de alguns adeptos.O avançado luso, de 37 anos, foi lançado de início pelo técnico Erik Ten Hag mas acabou por sair ao intervalo, em Old Trafford, cumprindo apenas 45 minutos na estreia. Minutos depois após deixar o campo, CR7 foi visto a sair do recinto, de mala às costas, em novo aparente marcar de posição do futebolista que tem contrato com os red devils até junho de 2023.Ronaldo não está satisfeito em Old Trafford e pretende alinhar, já em 2022/23, numa equipa que dispute a Liga dos Campeões, competição onde o Manchester United não irá estar. Essa mesma Champions onde o português é o melhor marcador da história e onde espera continuar a marcar golos e a ganhar títulos.