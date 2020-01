Crouch relembra ‘flops’ do United e deixa aviso a Bruno Fernandes

Peter Crouch, antigo avançado da seleção inglesa, continua ativo no mundo do futebol mas atualmente como colunista do ‘Daily Mail’. Esta sexta-feira dedicou algumas linhas a Bruno Fernandes, o grande rei do mercado em Inglaterra, e assumiu que se trata do momento perfeito para o médio português rumar ao Manchester United. Ainda assim, recordou que outras grandes figuras do futebol chegaram a Old Trafford e rapidamente se eclipsaram.

"Pogba era um jogador de topo antes de chegar a Manchester. Alexis Sanchez e Romelu Lukaku eram jogadores que não poderiam falhar. Juan Mata chegou a Old Trafford como vencedor do Mundial. Mas há mais… Victor Lindelof era desejado por equipas de toda a Europa quando foi contratado pelo United. Eric Bailly, Marcos Rojo, Morgan Schneiderlin, Marouane Fellaini, Bastian Schweinsteiger ou Henrikh Mkhitaryan. Todos chegaram com grande potencial. E quantos deles tiveram sucesso estrondoso? Não é fácil, pois não?", escreveu.

Apesar de lançar esta questão, Crouch tece rasgados elogios a Bruno Fernandes, destacando que poderá mostrar na Premier League tudo aquilo que já apresentou em Portugal e Itália.