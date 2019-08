Crystal Palace e Norwich afastados da Taça da Liga inglesa

Os primodivisionários Crystal Palace e Norwich foram esta terça-feira eliminados na segunda ronda da Taça da Liga inglesa, enquanto o Reading, do segundo escalão treinado pelo português José Gomes, segue para a fase seguinte.O tento apontado por Lubala, aos 17 minutos, foi suficiente para o Crawley eliminar o recém-promovido à Premier League Norwich, que não foi o único do principal escalão a cair, uma vez que, na receção ao Colchester, o Crystal Palace fracassou até nas grandes penalidades, depois de verificado o nulo ao fim do tempo regulamentar.Frente ao Plymouth, Barret (35 e 72) e Meite (87 e 90+1) marcaram para a equipa do Reading, com João Virginia no banco, que venceu por 4-2, apesar de ter estado a perder por duas vezes, face aos golos de Taylor (22) e Baxter (55).Na próxima fase também vão estar os lusos Tobias Figueiredo, Yuri Ribeiro, Alfa Semedo, Tiago Silva e João Carvalho, que marcou esta terça-feira aos 79 minutos, ao serviço do Notthingham Forest, depois de garantirem a vitória (3-0) ainda na primeira parte, diante do Derby County, através de Adomah (25) e Lolley (35).O Brighton apenas conseguiu assegurar o apuramento em tempo de compensação (90+2), através de Murray, após se ter adiando no marcador por Connolly (55) e consentido a igualdade por Nichols (64).O internacional português Cédric Soares foi titular na vitória do Southampton, vitória por 1-0, em Craven Cottage, frente ao Fulham, que não teve Ivan Cavaleiro, com Obafemi a marcar o único tento do jogo.O West Ham, sem Gonçalo Cardoso, e o Aston Villa triunfaram fora de portas, diante do Newport (2-0) e do Crewe (6-1), respetivamente, com os golos dos irons a serem apontados por Jack Wilshere, aos 43 minutos, e Pablo Fornals, aos 65, e dos villains por intermédio de Konsa (04), Hourihane (24 e 45+1), Davis (69), Guilbert (76) e Grealish (87), que ainda consentiram um tento de Wintle (84).Na receção ao Coventry City, o Watford, que ainda não venceu na Premier League e com Domingos Quina de início, conseguiu esta terça-feira um triunfo (3-0), graças aos remates certeiros de Sarr (37), Janmaat (56) e Penaranda (69), assim como o Sheffield, que sofreu por Gallagher (72), mas acabou por bater o Blackburn (2-1), com tentos de Stearman (31) e Norwood (45+3).Os restantes jogos da segunda eliminatória realizam-se na quarta-feira.