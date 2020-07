Crystal Palace fixa mira em Odsonne Edouard

Odsonne Edouard, avançado do Celtic, está na mira do Crystal Palace, cujos ‘scouts’ têm acompanhado o desempenho do jogador há mais de um ano.

O jogador de 22 anos tem mostrado serviço no emblema escocês e pode agora dar o salto para a Premier League, apesar da direção do emblema de Glasgow apenas aceitar negociar por um valor superior a 25 milhões de euros.

O jogador revelou-se um goleador de qualidade e os números de 2019/20 não enganam – 27 golos em 45 jogos e ainda 19 assistências.