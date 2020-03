Crystal Palace 'propõe' (insólita) solução para definir o campeão inglês

Tal como noutros países da Europa, também em Inglaterra não se sabe muito bem o que fazer ao campeonato devido à interrupção pelo surto do coronavírus, mas ideias não faltam. A mais recente foi lançada no Twitter em jeito de brincadeira pelo presidente do Crystal Palace, com uma solução que olharia apenas para os últimos três duelos realizados pelos 20 conjuntos da prova. O desfecho? O Crystal Palace campeão!





A ideia inicial foi apresentada por um fã do clube de Londres, numa publicação na qual colocou a tabela referente às tais últimas três rondas, nas quais os londrinos venceram sempre (todos os jogos por 1-0). Steve Parish viu e aprovou: "Finalmente uma solução sensível!". Mas por mais que a queira impor, a verdade é que muito provavelmente não será bem esta a solução a adotar pela Premier League.Há quem defenda que a época deve ser considerada nula, há quem considere que o Liverpool tem o direito de ser campeão e há também quem ainda tenha esperança de que o futebol volte em breve, até porque a paragem decretada pela Premier League foi apenas até 4 de abril. Qual delas será? Ninguém sabe...