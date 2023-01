Da opção Benfica ao ídolo no futebol: Henrique Araújo apresenta-se aos adeptos do Watford

Henrique Araújo concedeu, aos meios oficiais do Watford - clube que reforçou recentemente por empréstimo do Benfica -, uma entrevista onde abordou a mudança para Inglaterra, a passagem pelas águias e as suas qualidades enquanto jogador, para além de revelar quem é o seu ídolo no mundo do futebol."O meu maior objetivo é somar muitos minutos e marcar golos, é isso que os avançados querem. Sei os objetivos do clube, e os meus são ganhar jogos, marcar e levar o Watford de volta à Premier League. Estou muito feliz, é uma nova experiência e estou entusiasmado para começar", começou por referir o jovem, antes de explicar o que o atraiu para rumar a esta nova jornada."A oportunidade de jogar mais, somar minutos, experienciar um novo campeonato que é muito competitivo. Claro que o Watford já jogou a Premier League e todos os miúdos gostam de ver a Premier League. Sei que o clube quer lá estar, acho que foi uma boa decisão. Toda a gente aqui é muito simpática, receberam-me muito bem. Acho que vai ser uma boa jornada", assegurou.O avançado falou também sobre a passagem pelo Benfica e revelou a sua admiração por... Cristiano Ronaldo. "Cheguei ao Benfica aos 16 anos, escolher o Benfica foi fantástico. É um clube muito grande, com muitos adeptos e gosto muito de lá jogar. Ídolo? Claro que é o Cristiano. Também é da Madeira, e sei que fez coisas muito boas aqui em Inglaterra, Espanha, Itália...".Henrique Araújo, que considerou "fantástico" o facto de já se ter estreado a marcar na Liga dos Campeões ao serviço das águias, explicou a sua celebração e enumerou as suas melhores qualidades dentro de campo. "Sou um jogador inteligente, gosto de atacar os espaços deixados pelos defesas. Celebração? É um 'M', é para um grupo de amigos. Quando fui para o Benfica disseram-me para fazer isso e essa celebração deu-me sorte. Aqui vou repeti-la", concluiu.