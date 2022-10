'Daily Mail' dá conta do interesse do Hull City em Bruno Baltazar após bom trabalho no Rochester

O Hull City não começou da melhor forma a temporada no Championship. A formação do segundo escalão do futebol inglês averbou apenas uma vitória nos últimos sete jogos e a saída do técnico georgiano Shota Arveladze acabou por ser o caminho escolhido pela direção face à sequência de maus resultados.Os responsáveis dos tigers procuram o novo homem do leme e o jornal 'Daily Mail' adianta esta segunda-feira que poderá ser o português Bruno Baltazar. O técnico, de 45 anos, está nos Estados Unidos há menos de um ano e levou o Rochester New York FC aos playoffs da Major League Soccer Next Pro, o campeonato de reservas daquele país.Baltazar, que já orientou em Portugal o Sintrense, Atlético, Casa Pia, Olhanense e Estoril, superou as expectativas e apenas foi travado pelo Columbus Crew (4-1), formação que disputa a final dos playoffs ante o St. Louis City no sábado depois de ter findado a fase regular Conferência Este no primeiro lugar.Segundo a mesma fonte, um ponto favorável ao ingresso do técnico principal e Guilherme Ramos, seu adjunto, no emblema inglês é o facto de terem visto de trabalho em Inglaterra garantido até 2026. Tudo porque ambos foram adjuntos do francês Sabri Lamouchi no Nottingham Forest em 2019/20.Refira-se que o Rochester é detido, em parte, pelo atual avançado e internacional inglês do Leicester City, Jamie Vardy. Quanto ao Hull, figura no 20º lugar do Championship, com 11 pontos em 11 jornadas.