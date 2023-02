Dalot aponta ao onze do Man. United

O Man. United recebe esta noite (20h) o Leeds, em jogo referente à ronda 8, e Diogo Dalot deve ser uma das novidades no onze dos red devils. Ultrapassada a lesão muscular contraída a 11 de janeiro, o luso regressou ao banco no triunfo de sábado (2-1) sobre o Crystal Palace e pode hoje voltar à ala direita, que tem estado entregue a Wan Bissaka. À espreita da titularidade estão ainda o reforço Sabitzer - só alinhou 9 minutos em Londres - e Jadon Sancho, que tem enfrentado problemas físicos e psicológicos e não é opção inicial desde meados de outubro.Em caso de vitória, o United iguala, à condição, o Man. City no 2º posto (45 pontos), a 5 do líder Arsenal, que ficará, porém, com menos dois jogos do que os red devils. Já o Leeds (17º, com 18 pontos) tenta fugir aos lugares de descida, com o interino Michael Skubala no banco, depois do despedimento de Jesse Marsch.O Fulham tenta hoje evitar uma surpresa, na visita ao Sunderland (2ª) para o jogo de desempate da 4ª ronda da Taça depois da igualdade (1-1) em casa. Marco Silva não estará no banco por castigo e Cédric não pode jogar, porque não estava no clube aquando do primeiro jogo. Já Burnley, Fleetwood, Grimsby e Sheffield United carimbaram ontem a passagem aos oitavos de final. *