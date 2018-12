No momento da saída de José Mourinho do Manchester United, Diogo Dalot deixou umas palavras ao Special One. "É sempre duro para todos os envolvidos no clube quando algo assim acontece. No entanto, quero dizer que estarei sempre grato a José Mourinho por esta oportunidade maravilhosa e por me ter trazido para o Manchester United", escreveu o ex-FC Porto na sua conta de Twitter. Lingard e Bailly também deixaram mensagens a Mourinho.