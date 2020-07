Damien Duff diz que noitadas e álcool uniram balneário do Chelsea no tempo de Mourinho

Damien Duff foi um dos maiores talentos do futebol irlandês e construiu uma carreira de sucesso na Premier League. Dono de um pé esquerdo invejável, a sua velocidade e irreverência deixavam em alvoroço as defesas adversárias. No verão de 2003, após 7 épocas no Blackburn Rovers, Roman Abramovich pagou 24,5 milhões de euros e levou-o para Chelsea.





No ano seguinte chegaria a Stamford Bridge um tal de José Mourinho que mudou por completo a história do emblema londrino e Duff admite que as saídas em grupo na noite em Londres, com muito álcool à mistura, foram fundamentais para unir e fortalecer um plantel que conquistou a Premier League de forma consecutiva em 2004 e 2005."Mesmo quando fazíamos 60 ou 70 jogos por época saíamos todos juntos e embebedávamo-nos", revelou o antigo internacional irlandês ao podcast 'Open Goal'. Num grupo com atletas de muitas nacionalidades, entre eles vários portugueses, as saídas à noite ajudavam a integrar quem chegava. "Alguns dos miúdos estrangeiros saíam, não bebiam e sentiam-se bem no dia seguinte. Mas para os britânicos e islandeses já era um vício e isto acontecia todas as semanas, era uma espécie de norma", acrescentou."Tudo isto fazia parte da nossa batalha e ajudou a construir um bom vínculo entre todos", justificou o antigo camisola 11 dos blues, que deixou o clube em 2006 e terminou a carreira em 2015.