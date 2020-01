Daniel Podence a um passo do Wolverhampton

Daniel Podence deve assinar nas próximas horas pelo Wolverhampton, que por ele paga 22,5 M€ ao Olympiacos. O atacante português está desde ontem em Inglaterra, tendo cumprido já boa parte dos exames médicos. Assim que receber luz verde do departamento clínico, o que deve suceder hoje, Daniel Podence assina o contrato válido por quatro épocas e meia, sendo depois oficializado (o habitual ritual em que veste a camisola e envia uma mensagem aos adeptos). Enquanto tal não acontece vai fazendo as delícias dos fãs do Wolves, com quem tirou diversas fotografias. Não deixou também de autografar algumas camisolas.

Dirigido por Nuno Espírito Santo, o grupo de trabalho do Wolves tinha até agora oito portugueses: Rui Patrício, Rúben Vinagre, Bruno Jordão, Rúben Neves, João Moutinho, Flávio Cristóvão, Pedro Neto e Diogo Jota. Daniel Podence passa a ser o nono e transforma-se também na segunda mais cara contratação de sempre do Wolverhampton, apenas atrás de Raúl Jiménez (38 M€).

Nélson Oliveira ‘arrefece’

A contratação de Nélson Oliveira, avançado do AEK, está em banho-maria. O emblema de Atenas exige 6,5 M€, ou seja, o valor da cláusula de rescisão, mas o Wolves continua longe de atingir tal fasquia. O clube inglês já fez duas ofertas: começou por propor 4 M€, subindo depois a parada para 4,5 M€.