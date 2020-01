Daniel Podence assina pelo Wolverhampton: «Um sonho que se realiza»

Daniel Podence é a mais recente contratação do Wolverhampton, a equipa mais portuguesa da Premier League, treinada por Nuno Espírito Santo. O antigo jogador do Sporting, de 24 anos (que deixou o Olympiacos), assinou por quatro épocas e meia e mostra-se muito satisfeito.





Ver esta publicação no Instagram ? P O D E N C E I S H E R E Uma publicação partilhada por Wolves (@wolves) a 30 de Jan, 2020 às 2:30 PST

"Estou muito feliz. Tinha o sonho, desde criança, de jogar na Premier League e vejo este momento como a concretização desse sonho. Os Wolves são uma equipa com um grande projeto, com ambição, onde vou poder encontrar antigos companheiros de equipa, com quem tive o prazer de jogar no passado. Espero ser bem-sucedido aqui", contou o português, em declarações ao site do clube."Claro que falei com o Rui [Patrício], mas também conheço muito bem o Ruben [Neves], o Diogo [Jota] e o [João] Moutinho. Será a minha primeira experiência com este treinador mas, sendo português, conhecendo o seu trabalho e sabendo que ele também me conhece bem... Foi um dos fatores que pesou na minha decisão."Podence, que entretanto já se tinha despedido dos adeptos do Olympiacos, descreve-se como um jogador "rápido, virtuoso e focado". Os meus objetivos ao nível individual passam por jogar o máximo possível, ajudar o grupo com golos e assistências e, coletivamente, qualificar a equipa para a Liga dos Campeões. Trata-se de um objetivo que está ao nosso alcance e espero que tenhamos uma época melhor que a anterior."