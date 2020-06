Danny Murphy espera que Solskjaer dê um puxão de orelhas a Bruno Fernandes

Antigo internacional inglês e ex-jogador de equipas como Liverpool, Fulham ou Tottenham, Danny Murphy abordou este domingo em declarações ao 'Daily Mail' a atuação de Bruno Fernandes diante dos spurs, na sexta-feira, em especial o lance do penálti que o médio ex-Sporting 'cavou' numa jogada com Eric Dier - decisão que seria posteriormente revertida pelo VAR. No entender de Murphy, Ole Gunnar Solskjaer deve chamar à atenção para não repetir este tipo de ações.





"O Bruno Fernandes foi o melhor jogador do Manchester United diante do Tottenham. Mas se odeias 'mergulhos' como eu, tens de o chamar à atenção por ter tentado enganar o árbitro no lance com o Eric Dier. Já o elogiei no passado e parece que a paragem não o afetou. Podes ver claramente o quão importante ele já é na equipa, mas não importa se és bom ou não, ou se falas bem fora do campo... Se começas a criar um hábito de tentar ganhar penáltis e livres não será admirados da mesma forma", declarou Danny Murphy, ao 'Daily Mail'."No jogo com o Tottenham ele merecia um cartão amarelo pelo que fez e como fã dele não quero voltar a vê-lo a fazer aquilo. Tenho a certeza que o Ole Gunnar Solskjaer lhe vai dar uma palavra sobre isso. Deve mesmo fazê-lo. A decisão do VAR foi correta, mas concordo com o José Mourinho: não percebo por que não houve uma ação contra o Bruno Fernandes. Espero que fique envergonhado se olhar para trás. Ele não precisa de fazer este tipo de coisas e ganhar a reputação de ser o inimigo público número 1. Tem talento suficiente para ganhar jogos e tornar-se um herói sem este tipo de ações", concluiu.